「阪神２−０ＤｅＮＡ」（１１日、甲子園球場）ＤｅＮＡは頭脳派左腕の術中にはまった。大竹の前に完封負けを喫し、連勝は「３」でストップ。三浦監督は「ストライクゾーンを広く使われた感じ。際どいボールも緩急を使われて、とらえきれなかった」と唇をかんだ。１００キロを下回るスローボールに幻惑され、わずか３安打。打者２９人で片付けられた。起爆剤として右打者のドラフト３位ルーキー・加藤を初スタメン起用したも