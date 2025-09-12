親になって、自分の親がしてくれたことや言葉の本当の意味に気づくことはありませんか？成長するにつれて考え方が変わり、自分の親と衝突した経験がある人もいるかもしれません。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。高宮(@takamiya0501)さんの『結婚報告をしたら母と険悪になった話』をどうぞごらんください。 ©takamiya0501 ©takamiya0501