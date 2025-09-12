「ロッテ９−１ソフトバンク」（１１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）首位戦線に立ちはだかった。ロッテ・種市が四回に２安打を許した以外は八回まで無走者に抑える力投。自身４連勝で７勝目を挙げた。３日には日本ハムを相手に１失点完投。首位を争う２チームに連勝して「優勝が懸かっているので（相手が）必死でくる中、真っすぐで押せたのは良かった」と振り返った。最速１５４キロの直球に決め球のフォーク。そしてスライ