「日本ハム１０−４オリックス」（１１日、エスコンフィールド）プロ２度目の先発となった高卒２年目左腕のオリックス・東松がわずか２２球、１／３回を６安打６失点でＫＯされた。初回、先頭の野村から５連打を食らうなど１死しか奪えず、「この時期に先発という機会を与えていただいたのに、チームに申し訳ない気持ちでいっぱいです」と猛省。起用に応えられなかった。