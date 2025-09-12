「巨人２−３広島」（１１日、東京ドーム）必死の継投の中で、最後は痛恨の一発に沈んだ。巨人は同点で迎えた九回だ。５番手でマウンドに上がった石川が先頭の中村奨に決勝弾を被弾。今季２度目の５連勝はならず。阿部監督も「切り替えるしかないと思う」と言葉を振り絞った。この試合までチームは４連勝中。ただ、その中でセットアッパーの大勢がベンチを外れた。「ちょっと張りとかも訴えていたので、さすがに無理をさせら