「日本ハム１０−４オリックス」（１１日、エスコンフィールド）療養中の名伯楽も少し安心したに違いない。日本ハムは序盤から打線爆発の１６安打１０得点で快勝。２試合連続でお立ち台の今川は「八木さん見てますかー？」と叫んだ。９日の試合で折れたバットが頭に直撃して入院した八木打撃コーチに、結果でしっかりと思いを届けた。初回先頭からいきなりの５連打。今季初の１番に入った野村が左前打で口火を切り、２番・今