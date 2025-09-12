誰もが夢見るマイホーム。特に高収入世帯にとっては、容易に手の届く現実かもしれません。しかし、一見盤石に見える資金計画にも、思わぬ落とし穴が潜んでいます。ローン返済が厳しくなり、せっかく手に入れた我が家を売らざるを得なくなったある家族のケースをみていきましょう。「まさか自分が…」年収1,000万円・エリート会社員の誤算世界でも名の知れた有名企業に勤める高橋健太さん（40歳・仮名）。年収は1,000万円を超え、世