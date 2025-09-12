「イースタン、巨人３−１オイシックス」（１１日、ジャイアンツタウンスタジアム）巨人・西舘が故障から復帰後初の２軍戦登板。オイシックス戦（Ｇタウン）に先発して４回２安打無失点の好投だった。「目安としていた４回、５０球をしっかり投げることができた。体の状態も問題ない」。今季は６月から先発ローテに入り２勝を挙げるも、上半身のコンディション不良で８月２日に登録抹消。今月４日の３軍戦で実戦復帰していた