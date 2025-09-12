「Ｕ１８Ｗ杯・２次リーグ、日本６−２米国」（１１日、沖縄セルラースタジアム那覇）２次リーグの初戦が行われ、１次リーグＡ組を全勝で突破した日本が延長八回タイブレークの末、６−２で米国を下した。遊撃を守る敦賀気比の岡部飛雄馬内野手（３年）が決勝の３点適時二塁打をマーク。Ｂ組を全勝で突破した強敵との接戦を制した。岡部が一振りで“汚名返上”を果たした。鬱憤（うっぷん）を晴らす快音を鳴らし、思わず塁上