アイドルグループ・ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲの鎮西寿々歌（２６）が１１日、甲子園球場で行われた阪神−ＤｅＮＡ戦の試合前にファーストピッチセレモニーを行った。西宮市出身で、何度も甲子園を訪れているという鎮西は、満面の笑みを浮かべてマウンドへ。藤川球児監督が過去にオールスターで見せた「直球勝負宣言」のジェスチャーを繰り出した。だが、大きく振りかぶって投じたボールは大きく上がりながら右にそれ、バッタ