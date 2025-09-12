毎日のファッションに寄り添うインナーを探している方に朗報です。AMOSTYLE BY Triumphから、新コレクション「Simple Basic」が9月11日（木）に登場。シンプルなデザインとノンワイヤーならではの快適さを兼ね備え、下着としてだけでなくレイヤードやアウターコーデにも活躍。心地よさとおしゃれを両立させた、日常をもっと自由に楽しめるコレクションです♡ リブ素材でファッションに馴染む