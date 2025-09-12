陸上の世界選手権東京大会（１３日開幕、国立競技場）の日本代表による会見が１１日、都内で行われ、女子１５００メートルと５０００メートル代表の田中希実（２６）＝ニューバランス、女子５０００メートルと１万メートルの広中璃梨佳（２４）＝日本郵政グループ、男子３０００メートル障害で今季世界３位のタイムを記録している三浦龍司（２３）＝ＳＵＢＡＲＵ＝が意気込みを語った。国立競技場から降り注ぐ大歓声を浴びる。