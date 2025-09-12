内装工事を手がける新潟市中央区の古林が新潟地裁より再生手続き開始命令を受けていたが、再生手続き廃止の決定及び保全管理命令を受けたことが分かった。今後は破産手続きに移行する予定だという。 民間の信用調査会社・帝国データバンク新潟支店によると、2009年3月に設立された古林は、ゼネコンや商社からの下請受注により、パチンコ店・ホテル・事業所・飲食店などの内装工事のほか、クロス（壁紙）工事やシート