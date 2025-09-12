石破首相が辞任を表明し、自民党総裁選に向けた動きが慌ただしさを増していますが、拉致被害者・曽我ひとみさんは問題の解決に向けては「時間がない」と訴えています。 10月で北朝鮮から帰国して23年が経つ拉致被害者・曽我ひとみさん。9月11日、新潟市中央区で行われた拉致問題啓発セミナーに出席しました。【曽我ひとみさん】「もう待てないと訴え続けてきたけれど、進展のないまま今を迎えている」集まった約400人の高校