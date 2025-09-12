柏崎刈羽原発の再稼働に対する県民の意見を集約するため、5回にわたって開催された公聴会。その公聴会で意見を述べた公述人の有志が9月11日、会見を開き、開催方法などの問題点について指摘しました。【原発公聴会一般公募・公述人有志五十嵐健彦 代表】「公述人は匿名でもよく、選定基準もあいまい。これで公聴会といえるのか、本質的な疑問が残った」公述人の選定基準だけでなく、会場で質疑などの機会がなかったことについて