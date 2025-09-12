10日正午すぎ、新潟県阿賀野市内で、職務質問中に警察官のメガネをわしづかみにして握りつぶし破壊したとして、無職の男(85)が現行犯逮捕されました。公務執行妨害で現行犯逮捕されたのは、阿賀野市の無職の男(85)です。男は10日午後0時半前、阿賀野市内の屋外で職務質問を受けていたところ、いきなり警察官（50代男性）のメガネを鷲づかみにして握りつぶしました。警察官にケガはありませんでした。警察によりますと、男の関与す