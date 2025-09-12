メ～テレ（名古屋テレビ） 東京で11日に大雨となった影響で、中部空港には行き先を変更した23便が着陸し、多くの乗客が空港で夜を明かしました。 中部空港によりますと、11日深夜、羽田空港を目的地としていた航空機計23便が、羽田空港周辺の悪天候を理由に、目的地を中部空港に変更して着陸しました。 そのまま欠航が決まった便もあり、中部空港のロビーには、多くの乗客がとどまる事態となりました。毛布や