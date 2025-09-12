※経済指標 ＊米消費者物価指数（CPI）（8月）21:30 結果0.4％ 予想0.3％前回0.2％（前月比） 結果2.9％ 予想2.9％前回2.7％（前年比） 結果0.3％ 予想0.3％前回0.3％（コア・前月比） 結果3.1％ 予想3.1％前回3.1％（コア・前年比） ＊米新規失業保険申請件数（9月6日週）21:30 結果26.3万人 予想23.5万人前回23.6万人（23.7万人から修正） ＊ＥＣＢ中銀預金金利 21:15