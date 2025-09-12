大相撲秋場所は１４日に東京・両国国技館で初日を迎える。好角家のテレビキャスター・草野仁（８１）が１１日、都内でスポーツ報知のインタビューに応じ、新入幕だった先場所で１１勝を挙げて優勝を争った西前頭６枚目・草野（２４）＝伊勢ケ浜＝を推し力士に挙げた。勝ち星次第では今場所新入幕の西同１７枚目・日翔志（ひとし、２８）＝追手風＝との幕内での“草野ひとし対決”実現にも期待し、連日の熱戦を心待ちにした。（取