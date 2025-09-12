「ＳＰＥＥＤ」の島袋寛子（４１）が、抜群スタイルの撮影ショットをアップした。１２日までにインスタグラムを更新し、ブランド「Ｗｉｌｌｆｕｌｌｙ」のアイテムを着用。バギーデニムを主役にしたコーディネートで、チューブトップで大胆に肌見せした。フォロワーは「寛ちゃん綺麗すぎ！！かっこいい〜」「スタイルいいね」「う、美しい…」「１０代の頃から変わらなーい」「腹筋がかっこよすぎる＆かわいい」と絶賛した。