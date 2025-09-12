◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第２戦ソニー日本女子プロ選手権第１日（１１日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）第１ラウンドは雷雲接近のため中断後にサスペンデッドとなり、５０人がホールアウトできなかった。２１歳ルーキーの都玲華（大東建託）は３バーディー、４ボギーの１オーバー７３で回り、首位と５打差の暫定３３位で発進した。出だし１番でボギーをたたいたが、５番で４メートル、９番で