「阪神２−０ＤｅＮＡ」（１１日、甲子園球場）阪神・坂本は女房役として、自分よりも大竹を褒めたたえた。「どういうふうに投げたいかという気持ちを持って、マウンドに上がってくれているのを感じた」。サイン交換に時間をかけたのは、山本にバースデーソングが流れた時だけ。息の合った呼吸でテンポ良く、アウトを積み重ねた。好結果は試合前の準備がもたらした。「『こういうのどうですか』と言ってくれたので」。大竹の