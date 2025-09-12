「ウエスタン、阪神１−１オリックス」（１１日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）ポストシーズンでの活躍に向けて、上々の再出発となった。阪神・豊田は２軍降格後、初安打を含む複数安打をマークした。まずは四回１死。先発右腕・山口の直球を捉えた。打球は二遊間を抜けるきれいなセンター返し。七回先頭は右腕・阿部の直球をはじき返し、右前へ運んだ。守備でも四回２死一、二塁で浅い飛球をスライディングでキャッチ。ピン