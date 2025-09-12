高齢者が貧困に陥ってしまう3つの要因とは？リスクを把握し、元気なうちから老後に備えましょう（写真：nisimu／PIXTA）【ひと目でわかる】「貧困老後」に陥らないための"3つのポイント"は？結婚しても子どもをもたない夫婦、いわゆる「おふたりさま」が増えている。共働きが多く経済的に豊か、仲よし夫婦が多いなどのメリットはあるものの、一方で「老後に頼れる子どもがいない」という不安や心配がある。そんな「おふたりさま