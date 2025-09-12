2026年開催の北中米ワールドカップでアフリカ地区の出場枠は「9.5」枠。アジア地区の「8.5」枠よりも多いが、正直、アジア予選よりもアフリカ予選のほうが超過酷だ。アフリカ予選のグループステージは６か国ずつ９組に分けられ、ホーム&アウェー方式で総当たり戦を行なう。本大会にストレートで出場できるのは各組１位の計９か国。プレーオフに進出できるのは各組２位のうち上位４か国で、その４チームによるトーナメント