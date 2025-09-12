中国メディアの環球時報は10日、「関税のわな：米国の保護主義的策略はなぜ世界の製造業における中国の支配を強めるだけなのか」とするマレーシアのニュースサイト、Twentytwo13の記事を紹介した。記事はまず、「関税が再び世界経済を悩ませている。トランプ米政権は、強烈な経済的不安と政治的ノスタルジアに突き動かされ、ほぼすべての国からの輸入品に高関税を課し、米国のラストベルト（さびた工業地帯）に再び煙突がそびえ立