芸能界きっての虎党とG党が阪神の独走優勝に言及した。女優の泉ピン子（78）は11日、東京・ホテルニューオータニ東京で行われたBSフジの主演ドラマ「寺西一浩ミステリー・SPELL〜死因〜」（21日スタート、日曜深夜0・30）の制作発表に出席。大ファンの阪神が2リーグ制後史上最速の優勝を決めたことに「こんなに早く優勝すると思わなかった」と大喜び。独走の要因に巨人を挙げ「巨人が弱いとつまらない。やっぱり巨人と阪神戦で