◇U18W杯スーパーラウンド 日本6―2米国 （2025年9月11日沖縄セルラー）スーパーラウンド（R）の初戦が行われ、1次RのA組を全勝で通過した高校日本代表はB組で全勝だった米国を延長8回タイブレークの末、6―2で下した。今秋ドラフト1位候補の石垣元気投手（3年＝健大高崎）が最速155キロの直球を軸に好救援で締めた。連覇を目指す日本は1次Rからの持ち越しを含めて無傷の3勝となり、12日のパナマ戦に勝てば14日の決勝進出