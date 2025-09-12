東京六大学野球連盟は11日に理事会を開き神宮球場で11月29日に予定していた現役選抜と同連盟出身の日本プロ野球機構（NPB）関係者による連盟結成100周年記念試合をプロ側のコンディションを考慮して中止にすると決めた。代わりに現役選手を出身校や出身地などで東西に分けたオールスター戦を開催する。同連盟の内藤雅之事務局長は「初めての試み。どこの県で分けるかなどの詳細はこれから決めます」と具体案を今後詰めていく