◇U18W杯スーパーラウンド 日本6―2米国 （2025年9月11日沖縄セルラー）今夏の甲子園で沖縄尚学を優勝に導いた日本代表の2年生左腕・末吉が先発し、4回1/3を無安打無失点、2四球で5三振を奪った。0―0の5回1死で交代したことに、小倉全由監督が「後があるので」と説明。14日の決勝は中2日で登板するためには56〜75球の球数制限があり、68球での継投に踏み切った形だ。末吉は「リラックスして投げることができた。中2