◇U18W杯スーパーラウンド 米国2―6日本（2025年9月11日沖縄セルラー）敗れた米国のリック・エクスタイン監督が退場を宣告された。延長8回に3点を勝ち越され、なお無死二塁で送りバントの際、投手の一塁送球が打者走者の藤森に当たって二塁に進塁された。エクスタイン監督は藤森がファウルラインの内側を走り、一塁手の守備を妨げたと主張。審判団が協議するも判定は覆ることなく、指揮官は激高した。侮辱的な行為か