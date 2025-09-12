「阪神２−０ＤｅＮＡ」（１１日、甲子園球場）ポストシーズンでも頼むで！！阪神・森下翔太外野手（２５）が０−０の四回に決勝の２１号２ラン。チームの連敗を２で止め、リーグ優勝決定後の初勝利へ導いた。自己最長を更新する１２試合連続安打とし、本塁打、打点（８２）もキャリアハイだ。球団生え抜きの右打者では初となる３年目での通算２００打点まで、あと４。ＣＳへ向けて、残り１４試合も３番のバットから目が離せな