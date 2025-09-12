第78回秋季北海道高校野球大会空知支部予選の組み合わせが11日に決定し、3年ぶりの北海道大会優勝を目指すクラークは初戦で、深川東と栗山の勝者と対戦する。日米通算200勝に王手をかけている巨人・田中将大投手（36）と同姓同名の1年生、田中将大内野手（1年）が背番号3を獲得し、初めてベンチ入りする。入学して半年、田中は公式戦デビューが待ち遠しい。今秋は中軸を担い、一塁を守るのが濃厚だ。「緊張より、楽しみがある