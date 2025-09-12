フジテレビの佐々木恭子アナウンサー（52）が、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に29日からレギュラー出演する。「毎日の生放送、精いっぱい務めさせていただきます」と気合を込めている。番組は今年4月期からスタート。「めざまし8」の後番組として始まり、俳優の谷原章介（53）がMCを務めている。佐々木アナは99年から09年まで「とくダネ！」に出演しており、思い入れのある時間帯。「『とくダネ