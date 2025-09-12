◇U18W杯スーパーラウンド 日本6―2米国 （2025年9月11日沖縄セルラー）日本代表の岡部が名誉挽回の決勝打を放った。タイブレークの延長8回無死満塁で右中間へ走者一掃の二塁打。5回の遊撃守備では一塁悪送球で先制点を許し、0―1の6回無死三塁では空振り三振に倒れていた。名前が「飛雄馬」のリードオフマンは米国を突き放す一打を放ち「試合中に落ち込むと士気が下がってしまう。切り替えがしっかりできてよかった