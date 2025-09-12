「阪神２−０ＤｅＮＡ」（１１日、甲子園球場）阪神が７日の優勝決定後は初勝利を飾り、同一カード３連敗を阻止した。四回に森下が先制の２１号２ランを放つと、先発の大竹は２３年７月５日の広島戦以来の完封で８勝目を挙げた。チームとしては球団史上歴代３位となるシーズン２７度目の完封勝利。今季最短となる２時間１６分でＤｅＮＡ打線をシャットアウトした。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇（ＴＶイ