陸上の世界選手権東京大会を前に、２０２１年東京五輪と前回の２３年世界選手権ブダペスト大会でいずれも入賞を果たし、今大会にも出場する中長距離の日本代表３人が１１日、東京都内で記者会見した。男子３０００メートル障害の三浦龍司（ＳＵＢＡＲＵ）は今季、自身の日本記録を６秒以上更新。「記録面は底上げができている。今まで以上に世界のトップレベルで勝負してメダルを狙う走りが最後に残されたテーマ」と語った。７