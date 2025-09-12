不登校の子供が学校の健康診断を受けられず、病気などが見逃されてしまう恐れがあるとして、総務省は年内にも、不登校の児童生徒の健康診断受診状況について、初の全国調査に乗り出す方針を固めた。結果を基に文部科学省などに受診促進を求める考えだ。調査では、市区町村の教育委員会や小中学校、児童生徒などに対し、聞き取りやアンケートを行い、不登校の児童生徒の人数、健康診断の受診状況、未受診の理由や健康への影響な