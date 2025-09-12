思い切った待遇改善の勧告は、深刻な「国家公務員離れ」に歯止めをかける狙いがある。ただ、給与や手当を引き上げるだけでは離職を防ぎ、また志望者を増やすことはできまい。国家公務員が高い使命感を持って働けるよう、「政と官」の関係や、旧態依然とした人事制度を改めるべきだ。人事院が、国家公務員の処遇改善を国会と内閣に勧告した。月給については平均約１万５０００円加算する。また、現在は国会対応などにあたっ