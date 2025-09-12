女優福本莉子（24）の初冠レギュラーラジオ番組が来月3日からスタートする。ニッポン放送「福本莉子まったり幕間らじお」（金曜後9・30）で「いつかレギュラーでラジオ番組をやりたいと思っていたので、念願がかなってうれしい」と喜びを爆発させた。番組名には演劇で各幕の間に設けられる休憩時間を意味する「幕間（まくあい）」を採用し、素顔のままでトークを展開する予定。「週末の夜にまったり気兼ねなく聴いていてリラ