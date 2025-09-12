子どもの自殺が後を絶たない。学校でのいじめや学業のつまずき、家庭の悩みなど、様々な要因が考えられる。少子化が進む中、若い命がこのような形で失われていることは残念でならない。夏休み明けは、子どもの自殺が多い時期だ。１０日には自殺予防週間も始まった。これをきっかけに社会全体で危機感を持ち、自殺防止に取り組みたい。小中高生の自殺は、２０２４年に過去最多の５２９人に上った。全年代での自殺者数は減っ