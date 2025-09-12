猛暑の中、レールを点検する近鉄の作業員＝8月、大阪府羽曳野市異常な猛暑が続いた今夏、レールの温度上昇による鉄道の運転見合わせが相次いだ。安全運行のため、現場は点検に追われ、遠隔で監視できる機器の導入も進む。猛暑による線路の異常は各地で発生。JR西日本では今年5月から8月18日まで、レールの温度上昇に伴い計16回運転を見合わせた。鉄製のレールは熱で膨張するため、つなぎ目にはあらかじめ「遊間」と呼ばれる