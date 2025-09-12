「阪神２−０ＤｅＮＡ」（１１日、甲子園球場）力強い雄たけびを上げて、今季最短２時間１４分で試合を締めくくった。阪神・大竹が「あと一人」コールを浴びながら、最後の打者を空振り三振に斬って、甲子園での初完封を達成。「そういえば、甲子園でコレ聞いたことねえなと考える余裕もあって。堪能できました」。中５日のマウンドで、７９９日ぶりの完投＆完封をやってのけた。緩急織り交ぜて、テンポ良い好投を光らせた。