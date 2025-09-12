フジテレビ佐々木恭子アナウンサー（52）が、同局系「サン！シャイン」（月〜金、午前8時14分から）に今月29日の放送回から、キャスターとしてレギュラー出演することが11日、分かった。平日帯でのレギュラー出演は、99年〜09年放送の「情報プレゼンターとくダネ！」以来16年ぶり。今春スタートした「サン！シャイン」は、俳優の谷原章介（53）がMCを務め、武田鉄矢（76）メイプル超合金のカズレーザー（41）らが出演するニュー