7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖPOCKET PANiC¡×¡Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤È¡¢¥Ç¥å¥ª¡ÖÊ÷ÏÆ¡×¤¬10Æü¡¢Æ±»þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤È¤â¤ËÊ¿¶ÑÇ¯Îð15¡Á16ºÐ¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¡£¤³¤Î¤Û¤ÉÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤äº£¸å¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£¡þ¡þ¡þÀîÅè¤¢¤¤¤ä°æ¾å±ñ»Ò¡¢¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¢¤Ä¤Ð¤µ¥ì¥³¡¼¥º¤ÎÃË»ÒÉôÌç¡Ö¤Ä¤Ð¤µÃË»Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿2¥°