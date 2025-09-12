山田裕貴（34）の主演映画「ベートーヴェン捏造」（関和亮監督、12日公開）公開前夜祭舞台あいさつが11日、都内で行われ、席上で出演が発表された井ノ原快彦（49）がサプライズで登壇した。山田は18年に始まり今年6月に完結した、井ノ原主演のテレビ朝日系ドラマ「特捜9」で長年、バディを組んでおり感慨もひとしお。「いつか僕主演の作品で共演できたらいいと思っていた。夢に描いたことがこんなに早くかない、ありがたい、ありが