本拠地ロッキーズ戦米大リーグ・ドジャースは10日（日本時間11日）に行われた本拠地ロッキーズ戦で、9-0で勝利。4連勝を飾り、地区優勝へのマジック「13」を再点灯させた。試合直前には「3番・捕手」で先発予定だったウィル・スミスが急遽スタメンを外れ、ベン・ロートベット捕手がマスクをかぶる緊急事態に。ロートベットは突然の代役の舞台裏を明らかにしている。スミスは3日（同4日）のパイレーツ戦でファウルボールが右手