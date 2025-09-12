シンガー・ソングライターのイルカ（７４）が、２１日にデジタルシングル「あいのたね♥まこう！」をリリースする。未来のために愛の種をまこう、愛の花を咲かせようという、イルカの優しさあふれるメッセージが込められたナンバー。戦後８０年の節目に、イルカは「『愛の種、撒（ま）こう！』なんて当たり前のことじゃないか。そう思うかもしれない。けれど、今あえて言わなければならないと感じる現実世界が広がって