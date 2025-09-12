◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３広島（１１日・東京ドーム）力強く踏み込んだ。１点を追う初回１死、キャベッジは初球の外角１２８キロカットボールを豪快に振り抜いた。弾丸ライナーで右中間を破る二塁打。来日後の自己最長を更新する出場９試合連続安打で、一時逆転の口火を切った。２回２死二塁では追い込まれてから右足を上げないノーステップ打法に切り替え、コンパクトに左前打。力と技で、直近４戦で３度目のマルチ安