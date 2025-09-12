◆米大リーグドジャース９―０ロッキーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。今季ラストの「ボブルヘッドデー」を１安打１打点で締め、メジャー最速で１３０得点にも到達した。５連敗の後、４連勝のチームは地区優勝マジック「１３」が再点灯。同地区２位のパドレスとはゲーム差３